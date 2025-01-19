В РКН сообщили, что TikTok работает в России «как обычно»

В работе социальной сети TikTok в России никаких сбоев не зафиксировано — она работает как обычно. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее российские пользователи сообщили о неполадках в работе TikTok. По данным на 15:30 мск на портале «Сбой.рф», о жалобах сообщили более 4 тыс. россиян.

«При использовании приложения TikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются», — сообщили в РКН.

В пятницу, 17 января, Верховный суд США постановил отказать компании ByteDance в том, чтобы приостановить введение запрета работы TikTok на территории Соединенных Штатов, который должен был вступить в силу 19 января. Представители китайской компании утверждали, что такой запрет противоречит конституции страны.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что решение о работе TikTok будет приниматься уже новой администрацией Белого Дома. Инаугурация Трампа состоится в понедельник, 20 января.

В европейских странах также начинают обсуждать возможность запрета TikTok. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высказал мнение о необходимости более внимательного рассмотрения ситуации с приложением на фоне распространения через соцсеть фейков и пропаганды.

TikTok — это популярное приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. В США на платформе зарегистрировано около 170 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что приложение TikTok стало недоступным для пользователей в США и пропало из App Store.