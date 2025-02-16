В Росавиации объяснили многочасовую задержку лайнера из Египта в Польше

Рейс между египетским Шарм-эш-Шейхом и Калининградом был задержан в Польше из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что самолет Airbus A321 авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс из Египта в Калининград, был вынужден приземлиться в аэропорту Познани. Отмечалось, что на борту заканчивались запасы еды и воды. Кроме того, писал источник, местные службы не предоставляли топливо воздушному судну.

Задержка рейса составила более десяти часов. Неблагоприятная погода сделала невозможным дальнейший вылет, уточнил представитель Росавиации.

Как уточнило РИА Новости, представитель аэропорта Познани опроверг информацию о том, что польская сторона отказалась предоставить топливо или выпустить самолет на рейс. По его словам, задержка полностью объясняется метеорологическими факторами, которые повлияли на всю операционную деятельность аэропорта. Самолет вылетел из Польши и уже приземлился в аэропорту Калининграда.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что на борту самолету AlMasria находились около 200 человек — клиентов туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Кемерова в Москву, задержался более чем на восемь часов.