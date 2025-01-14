В Росавиации объяснили низкое число рейсов в Китай

В настоящее время повышенного спроса на поездки в Китай не наблюдается.

Количество выполняемых рейсов между Россией и КНР достаточно для удовлетворения потребностей в сезон перевозок с низким спросом.

Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщает ТАСС.

Если авиакомпании сочтут нужным, то смогут увеличить количество рейсов из РФ в Китай.

«Сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств», — говорится в сообщении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Китае в 2024 года составят около 5%.