В Росавиации объяснили низкое число рейсов в Китай
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В настоящее время повышенного спроса на поездки в Китай не наблюдается.
Количество выполняемых рейсов между Россией и КНР достаточно для удовлетворения потребностей в сезон перевозок с низким спросом.
Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщает ТАСС.
Если авиакомпании сочтут нужным, то смогут увеличить количество рейсов из РФ в Китай.
«Сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств», — говорится в сообщении.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Китае в 2024 года составят около 5%.