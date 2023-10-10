В Росавиации сообщили об ограничениях ночных полетов из России в Израиль до 16 октября

Ведомство также поделилось актуальными телефонными номерами авиакомпаний «Азимут» и Red Wings, чтобы пассажиры задержанных рейсов смогли решить все возникшие вопросы.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало на своем сайте информацию, которая касается ночных полетов между Израилем и Россией. Стало известно, что на них до шестнадцатого октября действует запрет. Речь идет об ограничениях, наложенных с 01:00 до 07:00 по МСК, о чем также пишет ТАСС.

«Из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль. Ограничения действуют с 9 октября до 16 октября (12:00 МСК)», – сообщает агентство, обращаясь к первоисточнику.

Стоит напомнить о том, что всю актуальную информацию следует проверять в достоверных и официальных источниках. А пока Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».