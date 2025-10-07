В Роскачестве перечислили правила выбора надежного зонта

Правильный выбор зонта способен обеспечить надежную защиту от непогоды на протяжении многих лет. Как пояснила в интервью радио Sputnik эксперт Роскачества Наталья Завьялова, долговечность аксессуара напрямую зависит от трех ключевых параметров: конструкции каркаса, качества ткани купола и типа механизма открывания.

По ее словам, наиболее важным элементом является каркас, где предпочтение стоит отдавать стальным моделям — они тяжелее алюминиевых или пластиковых, но значительно прочнее. Оптимальное количество спиц составляет 10-16 элементов, что обеспечивает равномерное распределение ветровой нагрузки и предотвращает выворачивание. Что касается конструкции, то зонты-трости демонстрируют максимальную надежность, тогда как складные модели предлагают преимущество в компактности.

Эксперт отметила, что качество купола определяется плотностью материала и наличием защитных пропиток. Необходимо выбирать полиэстер с тефлоновым покрытием вместо нейлона, поскольку этот материал сохраняет форму и водоотталкивающие свойства значительно дольше. Для проверки механизма следует несколько раз открыть и закрыть зонт непосредственно в магазине, обращая внимание на плавность хода и отсутствие люфтов.

По ее мнению, осознанный подход к выбору зонта позволяет приобрести аксессуар, который будет сочетать практичность и долговечность. Внимание к деталям конструкции, тщательная проверка механизмов и выбор качественных материалов обеспечивают надежную защиту от осадков независимо от погодных условий.

