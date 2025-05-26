В Роскачестве назвали способы выбора консервированного горошка

В Роскачестве назвали рекомендации для потребителей по выбору консервированного зеленого горошка, указав на признаки, которые позволяют отличить качественный продукт от потенциально опасного. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что прежде всего следует обращать внимание на ряд ключевых аспектов: нужно проверять целостность упаковки, то есть банка не должна быть вздутой, поврежденной или иметь следы ржавчины. Кроме того, не менее значимым фактором при выборе является дата производства: так, консервы, которые произведены с конца мая по конец июля, делают из свежего горошка, а в остальное время — из сублимированного или быстро быстрозамороженного. При этом срок хранения банки зеленого горошка не должен быть более трех лет.

Добавляется, что ключевое внимание стоит уделить составу: в перечне ингредиентов должны присутствовать только вода, зеленый горошек, соль и сахар. Любые добавки и загустители нежелательны.

Подчеркивается, что зеленый горошек в жестяной таре не уступает по качеству горошку в стекле.

Ранее в ведомстве также назвали признаки изготовленного по ГОСТу творога.