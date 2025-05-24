В Роскачестве ответили на информацию о бактериях в шашлыке
В Роскачестве заявили, что не планируют проверять шашлык в ближайшее время
Фото: [В музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошла Арт-Масленица/Медиасток.рф]
В Роскачестве для «Газеты.Ru» прокомментировали сообщения о возможном бактериальном заражении шашлыка, отметив, что проверка этого продукта в ближайшее время не планируется.
Ведомство начало исследование колбасок для гриля на соответствие стандартам качества, однако пока не собираются проводить проверок по шашлыку.
Также в организации подчеркнули, что ГОСТы для пищевой продукции носят рекомендательный характер, и производитель сам решает, соблюдать их или нет.
Заодно специалисты дали рекомендации по выбору безопасного шашлыка:
- Свежесть продукта определяется по дате изготовления — чем ближе к моменту покупки, тем лучше.
- Качественное мясо имеет естественный цвет без серого оттенка.
- Упаковка должна быть целой, с четкой маркировкой.
- Храниться продукт должен исключительно в холодильнике.
Эксперты предупредили, что несвежее мясо невозможно замаскировать специями — при готовке неприятный запах и вкус только усилятся. Потребителям советуют обращать особое внимание на однородность кусочков и условия хранения продукта в торговой точке.
Ранее сообщалось, что шампуры для шашлыков назвали опасными из-за распространенной инфекции.