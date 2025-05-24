В Роскачестве ответили на информацию о бактериях в шашлыке

В Роскачестве для «Газеты.Ru» прокомментировали сообщения о возможном бактериальном заражении шашлыка, отметив, что проверка этого продукта в ближайшее время не планируется.

Ведомство начало исследование колбасок для гриля на соответствие стандартам качества, однако пока не собираются проводить проверок по шашлыку.

Также в организации подчеркнули, что ГОСТы для пищевой продукции носят рекомендательный характер, и производитель сам решает, соблюдать их или нет.

Заодно специалисты дали рекомендации по выбору безопасного шашлыка:

Свежесть продукта определяется по дате изготовления — чем ближе к моменту покупки, тем лучше.

Качественное мясо имеет естественный цвет без серого оттенка.

Упаковка должна быть целой, с четкой маркировкой.

Храниться продукт должен исключительно в холодильнике.

Эксперты предупредили, что несвежее мясо невозможно замаскировать специями — при готовке неприятный запах и вкус только усилятся. Потребителям советуют обращать особое внимание на однородность кусочков и условия хранения продукта в торговой точке.

Ранее сообщалось, что шампуры для шашлыков назвали опасными из-за распространенной инфекции.