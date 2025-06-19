В Роскачестве перечислили признаки идеальных абрикосов

Сезон абрикосов в самом разгаре — с конца мая до середины июля эти ароматные фрукты заполняют прилавки. Специалисты Роскачества рассказали Life.ru, как не ошибиться при выборе.

По их словам, идеальный абрикос — упругий, ароматный, без повреждений. Цвет зависит от сорта, но никогда не бывает зеленым. Кроме того, наличие бордовых пятнышек у желтых сортов абрикосов является признаком спелости.

Также у спелых белых сортов абрикосов должны быть полупрозрачная тонкая кожица, менее выраженный аромат и повышенная сладость.

В Роскачестве предупредили, что наличие слишком твердых или мягких плодов, темных и зеленых пятен, сморщенной кожицы и повреждений на поверхности свидетельствует об испортившемся фрукте.

Эксперты подчеркнули, что, следуя этим простым рекомендациям, вы сможете насладиться по-настоящему вкусными и полезными сезонными фруктами. Главное — обращать внимание на внешний вид и не гнаться за неестественно «идеальными» экземплярами.

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