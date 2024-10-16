В Роскачестве заявили, что российская косметика станет делиться на органическую и натуральную

По словам замглавы Роскачества Елены Саратцевой, в нашей стране появится новый ГОСТ косметики и бытовой химии, который разработан по стандарту COSMOS, то есть косметическая продукция станет подразделяться на органическую, ингредиенты которой выращивались без пестицидов, и натуральную. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что когда ГОСТ будет принят, Роскачество сможет и косметическим препаратам вручать сертификаты

По мнению эксперта, первый сертификат на органические ингредиенты был вручен на минувшей неделе на международной выставке, второй был вручен на товары бытовой химии.

Ранее сообщалось, что более 65% косметических изделий в РФ содержат опасные для здоровья компоненты.