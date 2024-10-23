В Роскомнадзоре допустили блокировку звонков через мессенджеры

Глава Роскомнадзора Андрей Липов на форуме «Спектр-2024» сообщил, что ведомство может ограничить возможность звонков в мессенджерах для защиты граждан от мошеннических действий. Он отметил, что при этом мессенджер продолжит функционировать, однако звонки будут отключены, передает РИА Новости.

Это довольно радикальная мера, которая может быть рассмотрена как один из вариантов решения проблемы.

Липов также уточнил, что в настоящее время идет обсуждение разработки комплекса требований к иностранным сервисам касательно возможности приема звонков.

В частности, предлагается создать условия, позволяющие пользователям самим ограничивать возможность получения звонков, например, из-за рубежа или от незнакомых номеров.

Роскомнадзор, в свою очередь, будет иметь возможность вводить временные ограничения на все звонки через определенные платформы до тех пор, пока указанные требования не будут выполнены.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с рассылкой вирусных сообщений. Для защиты от мошеннических действий гражданам советуют удалять такие сообщения, не скачивать подозрительные файлы и блокировать их отправителей.