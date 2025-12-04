В Рослесхозе ответили на слухи о дефиците елок перед Новым годом

Фото: [ Подготовка к Новому году в Москве/Медиасток.рф ]

Россияне могут быть спокойны за главный атрибут Нового года — в стране нет рисков дефицита живых новогодних елок. Об этом в предпраздничный период заявил для RT руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

По его данным, легальная заготовка уже обеспечила около 300 тысяч деревьев для праздничных базаров. Этот объем, дополненный традиционно высоким спросом на искусственные ели и импортными поставками, создает стабильный рынок и позволяет избежать ажиотажа и скачков цен.

Параллельно с контролем за предложением, ведомство фиксирует положительную динамику в борьбе с незаконными рубками хвойных деревьев.

«В прошлом году было выявлено 164 случая незаконной вырубки, что на 32% меньше, чем три года назад», — уточнил глава ведомства.

Это снижение — результат усиления охраны и контроля, а также работы по информированию граждан о серьезных последствиях браконьерства.

Для потенциальных нарушителей же данные от Советникова служат прямым предупреждением. Он напомнил, что ущерб за каждое незаконно срубленное дерево рассчитывается по строгой методике. Например, вырубка ели диаметром до 12 сантиметров в защитных лесах Подмосковья обойдется нарушителю примерно в 12 тысяч рублей. Эта сумма считается значительным ущербом и является порогом для возбуждения уже не административного, а уголовного дела по соответствующей статье.

Ранее сообщалось, что в каких случаях живая елка на Новый год грозит наказанием.