В Роспотребнадзоре напомнили правила возврата денег за подарочные сертификаты

Продавцы не имеют права удерживать деньги за подарочные карты и сертификаты, даже если ими не воспользовались. Такие средства считаются предоплатой, а не оплатой товара, и подлежат возврату по требованию покупателя, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что подарочные карты и сертификаты не могут иметь ограниченный срок действия. Несмотря на распространенную практику, при которой сертификаты «сгорают», действующее законодательство не позволяет продавцам оставлять у себя полученные деньги.

В ведомстве пояснили, что подарочная карта — это не самостоятельный товар, а подтверждение права покупателя приобрести товары или услуги на определенную сумму. Соответственно, деньги, уплаченные за сертификат, признаются авансом за будущую покупку.

Такой подход, подчеркнули в Роспотребнадзоре, направлен на защиту потребителей от навязывания сроков использования сертификатов. Позиция подтверждена и судебной практикой: Верховный суд РФ ранее указал, что средства, полученные при продаже подарочных карт, относятся к предварительной оплате.

Если продавец не исполнил свои обязательства — например, отказался передать товар или услугу, оплаченную сертификатом, — покупатель вправе потребовать либо исполнение договора, либо возврат уплаченной суммы.

В случае отказа магазина вернуть деньги гражданам рекомендуют обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или защищать свои права в судебном порядке.

Ранее депутат рассказал, как рассчитывается страховая пенсия по старости.