В Роспотребнадзоре объяснили, кому нужно отказаться от кваса
Россиян с гастритом и циррозом печени призвали отказаться от кваса
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Квас, пользующийся спросом у россиян, нельзя употреблять при некоторых заболеваниях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Так, данный напиток противопоказан людям, страдающим гастритом и циррозом печени.
В ведомстве рассказали, что квас улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Напиток содержит всего 27 калорий на 100 граммов, а углекислота способствует улучшению переваривания пищи.
При покупке кваса специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обратить внимание на состав напитка: важно, чтобы в нем не содержались искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. В состав кваса должны входить только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи.
Ранее сообщалось о том, что диетолог Безнебеева назвала напитки, которые могут заменить кофе.