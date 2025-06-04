В Роспотребнадзоре объяснили, кому нужно отказаться от кваса

Квас, пользующийся спросом у россиян, нельзя употреблять при некоторых заболеваниях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, данный напиток противопоказан людям, страдающим гастритом и циррозом печени.

В ведомстве рассказали, что квас улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Напиток содержит всего 27 калорий на 100 граммов, а углекислота способствует улучшению переваривания пищи.

При покупке кваса специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обратить внимание на состав напитка: важно, чтобы в нем не содержались искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. В состав кваса должны входить только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи.

Ранее сообщалось о том, что диетолог Безнебеева назвала напитки, которые могут заменить кофе.