В Роспотребнадзоре опровергли данные об «эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье»

Фото: [istockphoto.com/fizkes]

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью опровергло информацию об «эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье», которая появилась в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Управлением на базе организаций Роспотребнадзора проводится постоянный лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов», – говорится в сообщении.

Специалисты уточнили, что большинство случаев заболеваний проходят в легкой или средней форме. Они добавили, что вакцинация является самой эффективной мерой профилактики, в регионе привито более 62% населения.

