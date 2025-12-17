В Роспотребнадзоре опровергли данные об «эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье»
Фото: [istockphoto.com/fizkes]
Управление Роспотребнадзора по Подмосковью опровергло информацию об «эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье», которая появилась в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.
«Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Управлением на базе организаций Роспотребнадзора проводится постоянный лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов», – говорится в сообщении.
Специалисты уточнили, что большинство случаев заболеваний проходят в легкой или средней форме. Они добавили, что вакцинация является самой эффективной мерой профилактики, в регионе привито более 62% населения.
