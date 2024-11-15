В России активизировались цветочные аферисты

В российских регионах мошенники начали активно обманывать жителей под видом доставщиков цветов, пишет KP.RU . Многие убедительно осыпают жертв подарками, заставляя позже расплачиваться за это крупными суммами.

Одна из историй появилась в соцсетях. По словам автора, служба доставки принесла врачу на дом цветы и та приняла без вопросов, решив, что ее так поблагодарил один из пациентов. На следующий день на телефон доктора позвонили, придумав легенду про строгую отчетность. Женщину попросили назвать код из СМС и та послушно продиктовала цифры. Позже оказалось, что на гражданку пытались взять кредит на два млн рублей.

Полицейские уже предупреждали об этой и других похожих схемах. Сейчас аферисты активизировались на фоне предстоящих праздников, что снижает бдительность населения. Часто курьеры могут принести конфеты, цветы и другие подарки, тем самым под разными предлогами выманив у россиян средства и личные данные.

«Называемый код на самом деле служит для авторизации на финансовых и других онлайн-сервисах. Продиктовав его, жертва рискует потерять доступ к своим счетам, оказаться с неожиданными кредитами и просто потерять деньги», — предупредили в Министерстве общественной безопасности Челябинской области.

В очередной раз жителей предупредили, что нельзя брать из рук незнакомцев никакие подарки, а также читать подозрительные сообщения с кодами. Важно перепроверить информацию, узнать, кто отправил и связаться с этим человеком.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали соучастника мошенников, которые обманули пенсионера на 15,3 млн рублей.