В России билеты на некоторые поезда дальнего следования стали продавать за полгода

До сих пор на поезда в России можно было приобретать билеты максимум за 120 дней до их отправки. Теперь на некоторые маршруты билеты стали продавать за полгода до выполнения рейса. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Федеральной пассажирской компании. Ранее билеты на поезда продавались за 45, 60 и 90 дней до отправления поездов. Максимум глубины продажи билетов для некоторых рейсов составляли 120 дней.

«Федеральная пассажирская компания» увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № ½ «Красная стрела» и № ¾ «Экспресс», — указали журналистам.

Эти поезда соединяют между собой Москву и Санкт-Петербург. Также продажи за 180 дней ведутся на многие туристические поезда. В их число входят «Жемчужина Кавказа», «Рускеальский экспресс», «Золотое кольцо» и некоторые другие.

Ранее сообщалось, что в России стартовала продажа авиабилетов в Абхазию. В мае авиарейсы в Сухум будут выполняться из Москвы и Нижнего Новгорода. Свои самолеты по этим маршрутам запустили две авиакомпании из РФ. До этого прямых авиаперелетов не было на протяжении 30 с лишним лет.