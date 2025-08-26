В России бюджетные места в медвузах могут стать целевыми

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства здравоохранения РФ, которая кардинально изменит правила приема на бюджетные места в медицинские и фармацевтические вузы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Согласно законопроекту, все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования станут целевыми. Это означает, что каждый студент, поступающий на бюджет, будет обязан заключить договор о целевом обучении с будущим работодателем — обычно это региональный Минздрав или конкретная медицинская организация.

Отмечается, что этот закон предусматривает серьезные меры ответственности для тех, кто нарушит условия договора. Студент, отчислившийся или не захотевший трудоустраиваться к заказчику после окончания вуза, будет обязан выплатить компенсацию в размере всех затраченных на его обучение государственных средств, а также штраф в двукратном размере этой суммы.

Аналогичные обязательства будут распространяться и на выпускников колледжей, получивших среднее медицинское образование.

Ответственность предусмотрена не только для студентов, но и для заказчиков. Если медицинская организация или региональное ведомство не исполнит свое обязательство по трудоустройству выпускника или расторгнет договор в одностороннем порядке, оно также понесет финансовую ответственность.

Как отметили в Минздраве, этот законопроект направлен на решение кадрового дефицита в региональных бюджетных учреждениях и обеспечение возврата инвестиций государства в подготовку медицинских специалистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о необходимости включения чтения книг для подготовки футболистов.