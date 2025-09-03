В России черепаха чуть не лишила жизни ребенка

В России ребенок, не выпускающий из рук черепаху, попал на больничную койку. Об этом инциденте сообщил телеграм-канал «SHOT Проверка».

Отмечается, что мальчик серьезно заболел после контакта с животным. У него поднялась температура до 40 градусов. Обследование выявило у ребенка сальмонеллез — острую кишечную инфекцию. Родители предположили, что причиной заболевания стали игры с черепахой, которую они недавно подарили сыну.

Медики подтвердили, что черепахи действительно являются переносчиками сальмонелл. Эти бактерии являются частью естественной микрофлоры кишечника пресмыкающихся. При этом визуально отличить здоровое животное от зараженного невозможно.

Специалисты советует содержать черепах в специально оборудованных террариумах, ограничивая их свободное перемещение по жилому помещению. После любого контакта с ними необходимо тщательно мыть руки с мылом.

Ранее сообщалось, что турист из Подмосковья попал в больницу после отдыха на Шри-Ланке.