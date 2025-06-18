В России готовится новая пенсионная реформа с автоматическим переводом денег

В России все накопления граждан стоит переводить автоматически из негосударственных пенсионных фондов в программу долгосрочных сбережений. Так считает Анатолий Аксаков, руководитель комитета Государственной думы по финансовому рынку. Его точку зрения привел ТАСС.

По мнению парламентария, в России стоит запустить общественную дискуссию по новой пенсионной реформе. У программы долгосрочных сбережений есть несомненные плюсы, и в этом должны убедиться, по его словам, простые люди.

«Это дискутировать надо, чтобы посмотреть, как нам убедить. Здесь и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству», — указал он.

О реакции Министерства финансов на такую инициативу сообщил замглавы этого ведомства Иван Чебесков. Он утверждает, что Минфин готов ее пристально рассмотреть, так как он охотно одобрит все, что идет на пользу людям. Замминистра назвал необходимым соблюдение правильного баланса при подготовке подобной реформы.

Ранее в Госдуме выступили за введение нового закона, который касается мигрантов. По мнению представителей партии «Справедливая Россия — За правду» из страны необходимо выдворять родственников тех людей, которые нарушили закон. По замыслу, новый законопроект поможет частично решить существующие проблемы и положительно отразится на снижении уровня преступности в России.