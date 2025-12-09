В России готовят новый удар по мошенникам: запрет несанкционированных международных звонков и особые сим-карты для детей

Правительство России разработало второй масштабный пакет мер для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. Ключевые инициативы — полный запрет на входящие международные звонки без предварительного согласия абонента и введение специальных «детских» сим-карт с усиленной защитой. Об этом сообщает ТАСС.

Власти намерены радикально ограничить возможности киберпреступников. Одна из главных новелл — полная блокировка международных входящих вызовов, если абонент заранее не дал на них согласия. Все подобные звонки, которые все же будут пропущены, получат обязательную маркировку, предупреждающую о зарубежном номере.

Для защиты детей планируют ввести особый тип сим-карт. Родители, подключив такую карту, автоматически получат инструменты для фильтрации нежелательного контента и ограничения подозрительных платежей без сложных дополнительных заявлений оператору.

Изменения затронут и финансовую сферу. Гражданам могут установить лимит на количество банковских карт, что усложнит мошенникам массовый выпуск «технических» карт для обналичивания украденных средств.

