В России хотят ограничить аресты женщин, воспитывающих детей

В РФ могут ввести ограничения на арест женщины, воспитывающих детей,и тяжело больных людей. С данной инициативой выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.

Она считает, что в отношении женщин с детьми и людей с тяжелыми заболеваниям необходима гуманизация уголовного судопроизводства.

Вопрос применения меры пресечения в виде заключения под стражу требует особого внимания, отметила Москалькова.

Сейчас поступает очень много жалоб на избыточное применение данной меры пресечения, особенно в отношении женщин с детьми при рассмотрении экономических или ненасильственных преступлений, пояснила омбудсмен.

Москалькова выступила в поддержку законопроекта Верховного суда РФ, направленного на ограничение применения заключения под стражу для женщин с детьми и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Ранее сообщалось о том, что малолетний ребенок Битмамы находится с ней в одной камере СИЗО.