В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц

В РФ рассматривают инициативу освобождения старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы комитета по строительству и ЖКХ Государственной думы РФ Александр Аксененко.

На данный момент старшие по дому получают зарплату, которая устанавливается на основании решения общего собрания жильцов. Размер выплат варьируется в зависимости от количества квартир в доме и может быть достаточно высоким в крупных городах. Однако эти доходы облагаются НДФЛ и страховыми взносами, что создает дополнительные финансовые нагрузки на старших по дому.

«При этом чаще всего должность старших по дому занимают активные пенсионеры, которые, даже если они получают минимальную зарплату в 5 тыс. руб., уже считаются работающими, и тогда их пенсия не индексируется», — объяснил Аксененко.

Инициатива предлагает вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы, квалифицируя их как вознаграждение, а не зарплату или прибыль. Поправки на данный момент находятся на рассмотрении ко второму чтению в Госдуме.

Старший по дому — это человек, который избирается жильцами многоквартирного дома для выполнения определенных обязанностей, связанных с управлением и организацией жизни в доме. Основные функции старшего по дому могут включать представление интересов жильцов, организацию собраний, контроль за состоянием дома, сбор предложений и жалоб, координацию действий.

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