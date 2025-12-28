В России хотят превратить IT в фабрику денег: пошаговый план озвучили в Госдуме

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в эксклюзивном комментарии для REGIONS предложил радикально новый взгляд на роль информационных технологий в компаниях и госучреждениях.

По мнению парламентария, устаревшая модель, при которой IT-отдел воспринимается как «черная дыра» для бюджета и сервисная служба, должна уйти в прошлое. Вместо этого цифровые подразделения необходимо трансформировать в полноценные фабрики по производству прибыли и цифровых активов.

Панеш указал на корель проблемы: IT-специалисты и бизнес-руководители говорят на разных языках и не видят общих финансовых целей. Чтобы преодолеть этот разрыв, парламентарий сформулировал четыре конкретных и практических шага, выполнимых для организации любого масштаба. Первый шаг — обязательный «перевод» всех технологических инициатив на язык денег. Внедрение новой CRM-системы должно обосновываться не техническими параметрами, а конкретными KPI: «сокращение времени сделки на 15%» или «увеличение конверсии на 7%». Аналогично, миграция в облако должна презентоваться как снижение операционных расходов на 25%.

Второй шаг — стратегическая автоматизация именно тех процессов, что приносят доход или являются самыми затратными. Начинать, по словам депутата, нужно не с абстрактных задач, а с составления «карты прибыльной автоматизации», которая наглядно покажет, как технологии экономят ресурсы на каждом этапе — от генерации лида до подписания договора.

Третий шаг — превращение данных из побочного продукта в основной актив. Задача IT-отдела — не просто хранить информацию, а перерабатывать ее в готовые инструменты для коллег: аналитику поведения клиентов для маркетологов или данные для снижения брака в производстве.

Четвертый, наиболее амбициозный шаг, — создание цифровых продуктов для продажи на сторону. Внутренние разработки, будь то система контроля качества или корпоративное мобильное приложение, могут быть упакованы в коммерческое предложение и открыть совершенно новый потом прибыли.

Для старта Панеш рекомендует незамедлительные действия: назначить ответственного за цифровое развитие, провести ревизию IT-активов на предмет коммерческого потенциала и запустить один небольшой, но измеримый пилотный проект. Такой подход позволяет уже в краткосрочной перспективе превратить IT из статьи расходов в драйвер роста и источник конкурентного преимущества.

Ранее эксперт предупредил о рисках массового найма и «каннибализации» персонала в России.