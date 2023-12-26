В России хотят приравнять бестабачные смеси к никотиновой продукции
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Законопроект, который предполагает приравнивание бестабачных смесей для вейпов к никотиносодержащей продукции, внесен в ГД. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 26 декабря.
По данным издания, к никотиносодержащей продукции хотят отнести как бестабачные смеси для нагревания, так и никотиносодержащие (с массовой долей не меньше 0,01 процента). Законопроект будет рассмотрен в Госдуме.
По замыслу авторов законопроекта, эта идея станет логичным шагом для того, чтобы не только предотвратить несанкционированную торговлю данной продукцией, но и предупредить зависимость у подростков.