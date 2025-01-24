В России хотят увеличить размер студенческих стипендий

Сергей Гаврилов, депутат Государственной думы от КПРФ, в интервью РИА Новости высказал идею о том, чтобы размер стипендии был не меньше прожиточного минимума. Он также предложил постепенно повышать стипендии на 20-25% в год начиная с 2026 года.

Депутат выразил сожаление по поводу того, что даже при условии поддержки со стороны родителей или дополнительного заработка размер минимальной академической стипендии в высших учебных заведениях составляет 2056 руб., а в колледжах — 890 руб. Эти суммы не позволяют студентам удовлетворять даже самые базовые потребности.

«Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии хотя бы не ниже уровня прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 17 733 руб., и стипендии, безусловно, должны быть к нему привязаны», — сказал Гаврилов.

По его мнению, нынешняя система стипендий и дотаций не покрывает в полной мере затраты студентов на учебу и проживание. Гаврилов считает, что нужно постепенно увеличивать размер стипендий. Уже с 2026 года он предлагает повышать их на 20-25% каждый год.

«Это позволит избежать значительной нагрузки на бюджет, но при этом начнет решать финансовые проблемы студентов», — отметил депутат.

По мнению Гаврилова, необходимо закрепить на уровне закона требование об обязательной индексации стипендий в соответствии с уровнем инфляции. Это позволит избежать их обесценивания в дальнейшей перспективе.

Ранее депутат Гаврилов пояснил важность закона о расширении жилищных и соцгарантий для участников спецоперации.