В России хотят увеличить штраф за езду на одном электросамокате вдвоем

Денежный штраф за езду на одном электросамокате вдвоем необходимо увеличивать. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары Михаил Ветров. Как передает RT, парламентарий обратился с соответствующим письменным призывом к начальнику российской ГИБДД Михаилу Черникову.

Также Ветровым предлагается кратно штрафовать нарушителей за езду на электросамокатах по скоростным магистралям, за остановку и парковку в аварийном или потенциально опасном месте.

«В частности, необходимо увеличить денежный штраф за езду на одном самокате вдвоем, за езду по скоростным шоссе и магистралям, за остановку и парковку СИМ в аварийном или опасном месте. Прошу Вас оценить данную инициативу в части повышения безопасности дорожного движения и принять решение о подготовке соответствующих поправок», — говорится в тексте обращения.

Как подчеркнул Ветров, российский Кодекс об административных правонарушениях и действующие ПДД нуждаются в необходимой актуализации.

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