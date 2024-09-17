Жителя Москвы оштрафовали на 100 тыс. руб. за езду вдвоем

В Москве сервис аренды самокатов оштрафовал клиента на 100 тысяч рублей за езду вдвоем. Денежные средства у москвича списали прямо с банковской карты, сообщает РИА Новости.

Жесткие санкции к клиенту применила компания «МТС Юрент». Представители кикшерингового сервиса напомнили, что данные правила действуют с 1 сентября.

Ранее сервис выступил в поддержку инициативы департамента транспорта Москвы и увеличил штрафы за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем.

Компания получила информацию о нарушении правил пользования техникой благодаря консультанту безопасности сервиса. По данному факту была проведена проверка, в результате которой подтвердились противоправные действия клиента.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при катании на электросамокатах.