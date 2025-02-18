В России хотят запретить возвращаться компаниям, спонсировавшим ВСУ

По мнению Алексея Нечаева, лидера партии «Новые люди», западные компании, которые оказывали финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), не должны иметь возможность вернуться в Россию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Парламентарий считает, что для подобных «беглых» компаний, которые с началом СВО раскритиковали политику нашей страны и ушли из России, нужно ввести так называемый возвратный платеж.

«По сути, индульгенцию. Каждый имеет право на ошибку. Но не бесплатно. А тем, кто все эти годы финансировал ВСУ, нужно запретить возвращаться вообще», — сказал Нечаев.

По его мнению, Российская Федерация не является «проходным двором», но некоторые западные компании так не считают. Многие из них покинули страну три года назад, громко хлопнув дверью, а теперь хотят вернуться и продолжить свою предпринимательскую деятельность.

«Просто так дать вернуться ушедшим из России компаниям — это неуважение к нашим предпринимателям, так как они три года работали над тем, чтобы в РФ все было», — подчеркнул Нечаев.

Помимо этого, парламентарий полагает, что это пренебрежение здравым смыслом, поскольку Россия на протяжении трех лет занималась замещением импорта и достигла определенных результатов.

Ранее в Госдуме назвали условие для возвращения в Россию Visa и Mastercard.