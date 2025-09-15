В России хотят запретить заключать браки между родственниками

В России нужно запретить заключение браков между двоюродными братьями и сестрами. С такой инициативой в интервью «Газете.Ru» выступил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что в таком союзе существуют высокие риски возникновения мутаций у детей.

«Считаю, что эти браки все равно являются родственными и заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной. Но в законодательстве существует этот пробел», — сказал Милонов.

Милонов обратил внимание на опыт Азербайджана, где с 1 июля 2025 года вступил в силу аналогичный запрет. По данным азербайджанских властей, после принятия соответствующего закона количество браков между двоюродными родственниками сократилось почти в два раза.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова подчеркнула, что эта мера направлена на защиту национального генофонда.

Российский депутат считает, что Россия не должна отставать от других стран в вопросах заботы о здоровье нации. Он планирует внести соответствующую законодательную инициативу, которая будет поправки в Семейном кодексе РФ.

