В России изменились правила для опоздавших на самолет пассажиров
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Минтранс России изменил правила для пассажиров, опоздавших на самолет. С 1 сентября 2025 года у них будет возможность воспользоваться обратным билетом.
Сейчас пассажирам, которые купили билет «туда-обратно» и опоздали, авиакомпании могут аннулировать весь заказ, сообщает пресс-служба ведомства.
Со следующего года обратный билет будет сохранен за пассажиром.
Никаких дополнительных комиссий при этом взиматься не будет.
Ранее сообщалось о том, что проезд в наземном транспорте Кемерова теперь можно оплачивать с помощью QR-кода.