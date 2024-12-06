В России изменились правила для опоздавших на самолет пассажиров

Минтранс России изменил правила для пассажиров, опоздавших на самолет. С 1 сентября 2025 года у них будет возможность воспользоваться обратным билетом.

Сейчас пассажирам, которые купили билет «туда-обратно» и опоздали, авиакомпании могут аннулировать весь заказ, сообщает пресс-служба ведомства.

Со следующего года обратный билет будет сохранен за пассажиром.

Никаких дополнительных комиссий при этом взиматься не будет.

Ранее сообщалось о том, что проезд в наземном транспорте Кемерова теперь можно оплачивать с помощью QR-кода.