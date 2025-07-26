В России изменится процедура абортов

С 1 сентября в России введут новую форму согласия на искусственное прерывание беременности, согласно которой женщин будут информировать о большем количестве последствий абортов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Также будет расширен список возможных осложнений при проведении процедуры.

Так, в новой форме согласия будут прописаны такие риски, как бесплодие, тазовые боли, проблемы с последующей беременностью, гормональные сбои и психические расстройства, рак молочной железы, сердечно-сосудистые осложнения и возможное развитие воспалительных процессов.

Предполагается, что эти дополнения помогут женщине лучше осознать последствия вмешательства, отметила Дрожжина.

В новую форму согласия также внесли пункт об указании данных лица, которому может быть передана информация о состоянии здоровья беременной и указания на подписанта ИДС, ее законного представителя.

Ранее сообщалось о том, что в России выявлены многочисленные нарушения при проведении абортов.