В России выявлены многочисленные нарушения при проведении абортов

Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

При проведении процедуры абортов в России допускаются нарушения законодательства. Это выяснилось после проверок, проведенных специалистами Росздравнадзора и других надзорных ведомств.

Дело в том, что, например, коммерческие клиники нацелены на извлечение прибыли, поэтому сегодня говорить о том, что можно выстроить систему профилактики абортов в коммерческом учреждении, возможно лишь теоретически.

На практике это будет противоречить основной цели данных медицинских организаций. При этом, отметила Кузнецова, госучреждения эффективно работают в этом направлении. В них женщин, оказавшихся в сложной ситуации, консультируют психологи, также им активно помогают общественные организации, добавила она.

Ранее о том, что священник Островский пояснил, почему аборт является грехом для мужчин.