В России изменят систему высшего образования
Фальков: российские вузы перейдут на новую модель высшего образования
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В РФ планируют внедрить новую модель высшего образования. Минобрнауки уже подготовило новый проект закона, сообщил РИА Новости глава министерства Валерий Фальков.
По его словам, основные идеи новой системы уже одобрены и будут закреплены на федеральном уровне.
Реформу поддержали вузы, работодатели, а россияне восприняли перемены спокойно, подчеркнул глава ведомства.
Напомним, в 2023 году президент РФ подписал указ по реализации пилотного проекта, который направлен на изменение уровней образования.
Высшее образование будет разделено на базовое и специализированное. В первом случае срок обучения будет составлять от четырех до шести лет, а во втором — от одного года до трех.
На уровне специалитета планируется реализовать программы магистратуры, ординатуры и ассисентуры-стажировки.
Участниками пилотного проекта станут шесть вузов: от МАИ и МИСиСа в Москве, до Горного университета в Санкт-Петербурге и Балтийского в Калининграде.
Ранее глава Минобрнауки рассказал, сохраняется ли доступность высшего образования в РФ.