В России изменят систему высшего образования

По его словам, основные идеи новой системы уже одобрены и будут закреплены на федеральном уровне.

Реформу поддержали вузы, работодатели, а россияне восприняли перемены спокойно, подчеркнул глава ведомства.

Напомним, в 2023 году президент РФ подписал указ по реализации пилотного проекта, который направлен на изменение уровней образования.

Высшее образование будет разделено на базовое и специализированное. В первом случае срок обучения будет составлять от четырех до шести лет, а во втором — от одного года до трех.

На уровне специалитета планируется реализовать программы магистратуры, ординатуры и ассисентуры-стажировки.

Участниками пилотного проекта станут шесть вузов: от МАИ и МИСиСа в Москве, до Горного университета в Санкт-Петербурге и Балтийского в Калининграде.

Ранее глава Минобрнауки рассказал, сохраняется ли доступность высшего образования в РФ.