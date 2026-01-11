В России изменят сроки оплаты ЖКХ с 1 марта

В России изменятся сроки оплаты коммунальных услуг: с 1 марта крайний день внесения платежей за ЖКХ сдвигается на середину месяца. Новые правила должны снизить число просрочек и избавить граждан от лишних пеней.

С 1 марта в России вступает в силу закон, который переносит предельный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, изменение сделано в интересах граждан и учитывает реальный график получения доходов. Многие россияне получают заработную плату после 10-го числа — чаще всего в период с 12-го по 15-е. Из-за этого у людей нередко возникали задержки с оплатой коммунальных счетов.

Перенос срока оплаты на пять дней вперед даст возможность вносить платежи уже после поступления зарплаты. Это, как отмечают в Госдуме, поможет избежать задолженностей и автоматического начисления пени.

Ранее россиянам объяснили, что делать при ошибочном взыскании долгов.