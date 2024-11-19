В России могут изменить правила начисления взносов за капремонт

В России могут изменить порядок сбора оплаты на капитальный ремонт многоквартирных домов.

По его словам, если закон будет принят, то граждане, проживающие в домах, где нужно заменить лифты, будут платить больше, чем те, кто живет в домах без лифта.

Сейчас россияне платят за капремонт в среднем чуть более 12,5 рублей за 1 кв. метр. Это в два раза меньше, чем нужно на самом деле, отметил Якубовский.

Он поддержал инициативу Минстроя, однако отметил, что процесс капремонта домов должен быть прозрачным.

Важно, чтобы жильцы видели, на что идут их взносы.

Ранее Фонд капитального ремонта Подмосковья открыл двери для участников СВО.