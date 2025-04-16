В России могут изменить правила выплаты пособий при гибели участников СВО

В России могут изменить систему расчета ежемесячных выплат семьям погибших участников спецоперации. С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым.

В настоящее время в системе выплат учитывается количество членов семьи вместе с погибшим военнослужащим. Парламентарии предлагают исключить погибшего из числа учитываемых при расчете выплат, сообщает РИА Новости. Это позволит повысить выплату членам его семьи.

Право на получение компенсации за потерю военнослужащего в ходе СВО имеют только родители, которые добросовестно выполняли свои обязанности по его воспитанию в детском возрасте.

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