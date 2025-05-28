В России могут легализовать овербукинг с обязательной компенсацией

Те пассажиры, которые в России столкнулись с овербукингом, могут начать получать компенсацию до 200% от стоимости билета. Об этом сообщил портал «Постньюс».

Сейчас в России овербукинг, то есть продажа на рейс большего количества билетов, чем имеется свободных мест, никак не регулируется законом. Министерство транспорта захотело уладить все вопросы в этой сфере. Оно разрабатывает положение, по которому все люди, которые столкнулись с подобным явлением, смогут получить компенсации от компаний-перевозчиков.

«Мы предлагаем ввести компенсацию в размере 200% от стоимости билета с сохранением права на следующий рейс. При этом задержка не должна превышать 24 часов», — заявил по этому поводу Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров.

Помимо этого, перевозчиков могут обязать предупреждать своих клиентов заранее о возможности появления овербукинга.

Ранее эксперт в туристической сфере Мкртчян рассказал о тех людях, которые больше всего страдают при отмене рейсов из-за атаки беспилотников. К ним он отнес самостоятельных путешественников, которые не прибегают к услугам турагентств. Им приходится все вопросы решать самостоятельно и за собственные деньги.