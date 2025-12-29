В России могут отключить или замедлить интернет в разгар Нового года

Жители российских регионов должны быть готовы к возможным временным сбоям или ограничениям в работе мобильного интернета даже в новогоднюю ночь. Об этом 29 декабря заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью изданию «Абзац» .

По словам парламентария, такие превентивные меры могут быть оперативно приняты местными властями, если от Министерства обороны поступит информация о высоких рисках атак беспилотных летательных аппаратов.

Депутат подчеркнул, что цель подобных ограничений — не создать неудобств, а обеспечить физическую безопасность граждан, позволяя им спокойно выходить на улицы для празднования.

«Что касается социальных сетей или видеоплатформ – это другой вопрос. Я не думаю, что замедление будет. И все, кто будет находиться дома со своими близкими, подключатся через Wi-Fi и никаких замедлений, ограничений не почувствуют», – отметил депутат.

Он отметил, что такие решения находятся в компетенции региональных оперативных штабов и могут быть применены в любой день или ночь в зависимости от оперативной обстановки.

Любопытно, что депутат увидел в возможных временных отключениях и положительный социальный эффект. По его мнению, это позволит людям «отдохнуть от бесконечного просмотра ненужных роликов» и больше сосредоточиться на живом общении во время праздников.

Ранее сообщалось, что за день силы ПВО перехватили и сбили 26 дронов на подступах к Москве. ВСУ также продолжают пытаться ударять по приграничным российским территориям.