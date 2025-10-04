В России могут подскочить штрафы за провоз детей без кресла в авто

Размер штрафов за отсутствие детского кресла в автомобиле в России может увеличиться до 200 тысяч рублей, сообщил в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту Павел Федяев.

Законопроект, предусматривающий изменения в административных штрафах для водителей, был принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, штраф для водителей увеличится с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф вырастет с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Депутат заявил, что штраф за нарушение ПДД не менялся около десяти лет и утратил свою эффективность. Он также отметил, что увеличение размера штрафа вызывает недовольство у тех, кто пытается нарушить правила.

«Потому что для тех, кто с рождения возит детей в сертифицированных люльках и креслах, ничего не поменяется, их повышение никак не касалось и не коснётся... И это не штраф ради штрафа, а попытка изменить отношение взрослых, спасти жизнь и здоровье детей», — уточнил Федяев.

Ранее Госавтоинспекция сообщила, что в России десятки автомобилей пьяных водителей отправили в зону проведения спецоперации.