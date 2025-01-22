В России могут появиться новые «трудовые» льготы для жен мобилизованных

В России хотят ввести дополнительные льготы для жен мобилизованных. Соответствующий законопроект в Госдуму собирается внести группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Супругам мобилизованных хотят дать приоритетное право на трудоустройство в государственные организации и воинские части. Также предлагается запретить их сокращать. Если документ будет принят, то соответствующие изменения внесут в закон «О статусе военнослужащих», сообщает ТАСС.

Кроме того, супругам мобилизованных дадут возможность получать направления на профессиональное обучение и дополнительное образование в очной форме с сохранением средней заработной платы на весь период учебы.

Ожидается, что реализация инициативы позволит повысить уровень жизни семей участников спецоперации.

Ранее жителям рассказали о мерах социальной поддержки военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья.