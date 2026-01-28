В России могут поменять право на алименты: кому будут положены выплаты

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить право на алименты. Согласно её инициативе, выплаты должны получать совершеннолетние дети, которые продолжают обучение в школе и не могут себя обеспечивать. Об этом пишет ТАСС.

В действующем законодательстве право на алименты автоматически прекращается по достижении ребенком 18 лет, даже если он еще является школьником. Москалькова считает эту норму несправедливой и предлагает Минюсту рассмотреть вопрос о её изменении. Параллельно омбудсмен настаивает на возвращении к обсуждению идеи создания государственного алиментного фонда, который бы обеспечивал гарантированную поддержку детям, когда взыскать средства с родителей невозможно.

Минюст совместно с ФССП уже изучал возможность введения «накопительного счета алиментщика» для обеспечения регулярных выплат. Идея же создания отдельного фонда, из которого государство бы временно финансировало содержание ребенка с последующим взысканием этих средств с родителя, широко обсуждалась, но так и не была реализована. Предложения Москальковой направлены на закрытие системных пробелов, из-за которых дети оказываются без необходимой финансовой поддержки в переходный период между школой и дальнейшей учебой или работой.

