В России могут разрешить детям с 14 лет работать по выходным

В России могу разрешить подросткам с 14 лет работать по выходным дням. Соответствующие поправки к законопроекту, предполагающему предоставление таких прав, планирует поддержать профильный комитет Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Согласно возможным нововведениям, с 1 сентября 2025 года работодатели смогут привлекать юных работников возрастом от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни, но только в период летних каникул.

Работа должна осуществляться по направлению государственной службы занятости или в рамках организации студенческих отрядов. Отмечается, что это решение направлено на поддержку молодежи в получении опыта работы и первых навыков трудовой деятельности.

Для обеспечения защиты прав молодых работников вводятся строгие условия. Так, например, для лиц старше 15 лет требуется письменное согласие самого работника. Для детей 14 лет необходимо согласие не только ребенка, но и одного из родителей.

Работа для детей-сирот предоставляется с их личного письменного согласия, а также с согласия органа опеки и попечительства.

Инициаторы законопроекта отмечают, что он позволит создать дополнительные возможности для молодежи, которая сможет использовать летние каникулы для заработка и самореализации.

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