В России могут разрешить инвалидам ездить по выделенным полосам

В России необходимо внести изменения в ПДД, разрешив инвалидам первой группы передвигаться по выделенным полосам, управляя транспортными средствами. С такой инициативой, как передает RT со ссылкой на обращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, такие преференции должны касаться также лиц, перевозящих таких инвалидов, инвалидов первой группы с детства и (или) детей-инвалидов.

Нилов напомнил, что в настоящее время в п. 18.2 Правил дорожного движения следование и остановка по полосе для маршрутных транспортных средств разрешены лишь общественному транспорту, школьным автобусам и легковому такси.

«При этом в данном перечне отсутствуют любые категории ТС, используемых для перевозки инвалидов. С учетом того, что выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок, представляется целесообразным и справедливым распространить подобный льготный режим передвижения и на граждан с инвалидностью», — считает парламентарий.

Нилов подчеркнул, он уверен, что практическая реализация указанной инициативы расширит для граждан с ограниченными возможностями транспортную доступность лечебных и прочих социальных учреждений. Сделает их и без того непростую жизнь более полноценной.

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