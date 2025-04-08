В России могут создать «реестр» людей, находящихся в браке

Центр «Сорок сороков» обратился в нижнюю палату парламента с просьбой создать в нашей стране реестр граждан, находящихся в браке с целью создать возможность проверить своего партнера на наличие штампа в паспорте, которое сократит число обманутых матерей-одиночек. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что отслеживать женатиков-обманщиков предлагается посредством «Госуслуг», то есть отправлять запрос в отделы ЗАГС на проверку наличия или отсутствия зарегистрированного брака.

Ранее юрист Адамс назвал способы не лишиться имущества при расставании после гражданского брака.