В России могут установить госрегулирование цен на картофель

В России могут ввести временное ограничение цен на картофель как на социально значимый товар. С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Соответствующее обращение он направил в Минэкономразвития. По словам Чернышова, с начала года картофель подорожал на 24%, сообщают «Известия».

Он также отметил, что за год — с декабря 2023-го до декабря 2024 года — картофель подорожал на 92%.

Депутат напомнил, что государство может устанавливать предельные цены на отдельные социально значимые продукты на срок до 90 дней.

Для стабилизации ситуации правительство РФ приняло постановление, согласно которому с 1 января по 31 июля в Россию разрешен беспошлинный ввоз 150 тыс. тонн картофеля. Но после Нового года картофель снова начал дорожать.

Ранее эксперт Остапкович назвал категории продуктов, которые подешевеют в ближайшее время.