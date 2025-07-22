В России могут ввести бесплатное лекарственное обеспечение для детей

Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий объявил о внесении в правительство законопроекта, предусматривающего бесплатное обеспечение лекарствами всех детей в возрасте до 14 лет, сообщает « Газета.ru ».

Согласно предложенным изменениям, дети смогут получать необходимые медикаменты бесплатно при амбулаторном лечении, независимо от их социального или медицинского статуса. Единственным условием для получения лекарств станет назначение препаратов лечащим врачом.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в России отсутствует единый механизм обеспечения детей лекарственными средствами. При этом дети особенно уязвимы к осложнениям при острых и хронических заболеваниях.

По мнению инициаторов законопроекта, расходы на лекарства создают существенную финансовую нагрузку на семейный бюджет. Часто родителям приходится отказываться от других необходимых трат, чтобы обеспечить ребёнка необходимыми медикаментами.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что партия намерена активно добиваться принятия данного законопроекта, поскольку считает недопустимым экономить на здоровье подрастающего поколения.

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