В России могут ввести дополнительные выходные дни
Пасху и день Святой Троицы могут сделать выходными днями
Фото: [pxhere.com]
Пасху и день Святой Троицы могут сделать выходными днями. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), сообщает РИА Новости.
Свою позицию он пояснил тем, что это не просто праздники, а значимые дни, наполненные душевным теплом и семейными традициями. Дополнительным выходным будет понедельник, следующий за этими воскресными праздниками, пояснил Гусев.
Реализация законопроекта, считает парламентарий, позволит россиянам больше времени проводить с семьей и сосредоточиться на по-настоящему важных вещах, на вере.
«Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений», — заключил депутат Госдумы.
Ранее сообщалось о том, что в Крыму установили четыре выходных из-за религиозных праздников.