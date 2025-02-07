В России могут ввести дополнительные выходные дни

Пасху и день Святой Троицы могут сделать выходными днями. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), сообщает РИА Новости.

Свою позицию он пояснил тем, что это не просто праздники, а значимые дни, наполненные душевным теплом и семейными традициями. Дополнительным выходным будет понедельник, следующий за этими воскресными праздниками, пояснил Гусев.

Реализация законопроекта, считает парламентарий, позволит россиянам больше времени проводить с семьей и сосредоточиться на по-настоящему важных вещах, на вере.

«Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений», — заключил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму установили четыре выходных из-за религиозных праздников.