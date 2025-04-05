В России могут ввести пожизненные пенсии для пострадавших от нападения собак

С данной инициативой выступил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»). Размер выплаты будет соответствовать региональному МРОТ, сообщает РИА Новости.

Введение данной меры, считает парламентарий, позволит повысить ответственность за такие нарушения.

Конечно, отметил Хамитов, это не является той суммой, которая позволит покрыть все расходы на лечение и реабилитацию, но такие платежи заставят владельцев собак задуматься, что дешевле – выплата пенсии или намордник.

Ранее сообщалось о том, что депутаты предложили отменить плату за проезд с питомцами.