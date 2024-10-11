В России могут ввести штрафы для квадроберов и их родителей

В России разрабатывают законопроект, запрещающий пропаганду квадробинга, и предполагающий внесение поправок в Административный кодекс России, сообщил в интервью «Российской газете» депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По новым правилам, граждан могут привлекать к административной ответственности за нападение на людей и домашних животных. Это будет расцениваться как хулиганство.

В настоящее время за такие действия предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

После введения поправок эту сумму увеличат до 5 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей могут арестовать на срок до 15 суток.

К ответственности могут привлечь граждан старше 16 лет, если нарушитель не достиг этого возраста, то к ответственности будут привлекать его родителей. Штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составляет 500 рублей, а при повторных нарушениях органы опеки могут поставить ребенка на учет.

Если квадробер причинит ущерб чужому имуществу, то родители должны будут возместить его через суд.

Свинцов также добавил, что планируется разработать и другие меры воздейстия, чтобы заинтересовать детей занятиями в секциях и кружках.

Ранее сообщалось о том, что в Омске мать выгуляла на поводке дочь-квадробера и собаку.