В субботу, 4 января, украинские военные совершили нападение на автомобиль, в котором находились российские журналисты, на трассе, соединяющей Горловку и Донецк. Это произошло по предварительному сговору, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из материалов уголовного дела.

Перед этим стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное производство в связи с гибелью журналиста «Известий» Александра Мартемьянова и ранением четырех представителей прессы в результате атаки украинского беспилотника в Донецкой Народной Республике.

По мнению следствия, атака была совершена из идеологической ненависти и по предварительному сговору между высокопоставленными командирами Вооружённых сил Украины и представителями Министерства обороны Украины. Именно они отдали приказ о нанесении удара с помощью беспилотного летательного аппарата.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают всех причастных к принятию решения о нападении на автомобиль с журналистами в окрестностях Донецка.

Напомним, 5 января украинские боевики намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от зоны боевых действий. В результате атаки погиб внештатный сотрудник «Известий». Пострадавшие получили незначительные травмы и находятся в удовлетворительном состоянии. В машине, помимо представителей РИА Новости — Максима Романенко и Михаила Кевхиева, — были также корреспонденты из донецкого издания «Блокнот» — Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

В беседе с журналистами РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как очередное злодеяние, совершенное режимом Зеленского, который не стесняется использовать методы преступного террора для устранения своих политических противников.

Ранее сообщалось, что выжившая журналистка рассказала о последней шутке репортера «Известий» перед гибелью.